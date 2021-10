Erfurt

Koalitionsausschuss berät über Corona-Pandemie an Schulen

18.10.2021, 11:42 Uhr | dpa

Im Ringen um geeignete Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen wollen sich die Spitzen von Linke, SPD und Grünen in dieser Woche zu einem Koalitionsausschuss treffen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Partei- und Fraktionskreisen erfuhr, soll es vor allem um die Corona-Teststrategie an Schulen gehen. An dem Treffen, zu dem nach derzeitigem Stand für Mittwoch eingeladen wurde, sollen Spitzenvertreter der Parteien und Fraktionen von Rot-Rot-Grün teilnehmen sowie Vertreter der Landesregierung.

Innerhalb der Koalition gibt es Meinungsverschiedenheiten zum Testregime an Schulen. Während das Bildungsministerium auf ein abgestuftes Testsystem setzt, das in der Basisstufe gar keine anlasslosen Tests an Schulen vorsieht und eine Pflicht erst in der höchsten Warnstufe drei, fordert unter anderem die SPD mit Nachdruck eine Testpflicht.

Auch aus einigen Landkreisen und kreisfreien Städten hatte es Kritik an der Teststrategie gegeben.