Erfurt

Thüringer Tourismuspreis für "Mut trotz Krise" vergeben

18.10.2021, 14:06 Uhr | dpa

Weil sie trotz Corona-Pandemie weiter in ihr fast fertiggestelltes Hotel am Erfurter Petersberg investiert haben, sind Ute und Isabell Kehr mit dem Thüringer Tourismuspreis geehrt worden. Sie erhielten den mit 1500 Euro dotierten Preis in der Kategorie "Mut trotz Krise" am Montag im Rahmen des Thüringer Tourismustags in Erfurt, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Das Ahorn Hotel Oberhof mit seinen derzeit 50 Auszubildenden erhielt den Nachwuchspreis. Auch während der coronabedingten Schließzeit sei das hohe Niveau der Ausbildung beibehalten worden, hieß es zur Begründung. Der Branchenpreis ging an das Rollyboot Hohenwarte - ein zu vermietendes Hausboot auf dem Hohenwartstausee. Sonderpreise erhielten zudem die Azubis der Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen für ihren Instagram-Kanal, sowie das Museum Schloss Wilhelmsburg und der Weimarer Stadtführer Christian Eckert.

Das Jahr 2021 habe die Tourismusbranche erneut vor große Herausforderungen gestellt, sagte der Tourismusvorstand des ADAC Hessen-Thüringen, Hilmar Siebert. "Mit Kreativität und vor allem Mut zum Handeln sind in dieser schwierigen Zeit dennoch außergewöhnliche touristische Angebote in Thüringen entstanden." Der Automobilclub verlieh den Preis in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium.