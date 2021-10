Erfurt

Betten und Sofas aus Möbelhaus gestohlen

20.10.2021, 12:00 Uhr | dpa

Betten und Sofas im Wert von mehr als 10.000 Euro sind aus dem Lager eines Möbelhauses in Erfurt gestohlen worden. Den Diebstahl entdeckten am Dienstag Mitarbeiter des Geschäfts im Stadtteil Bindersleben, als sie den Lagerbestand überprüften, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bereits am Vortag hätten sie festgestellt, dass das Tor vom Lager nicht richtig schließe. Wie die Täter genau vorgegangen sind, ist den Angaben der Polizei zufolge noch unklar.