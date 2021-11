Erfurt

Zwei neue Abgeordnete im Thüringer Landtag

05.11.2021, 16:11 Uhr | dpa

Die Landtagsabgeordneten Susanne Hennig-Wellsow (Linke) und Vizepräsident Michael Kaufmann (AfD) haben mit dem Wechsel in den Bundestag ihr Landtagsmandat abgegeben. Für die Erfurterin und den Geraer rücken die 23-jährige Donata Vogtschmidt (Linke) aus Arnstadt und der 54-jährige Thomas Gröger (AfD) aus Horsmar nach. Sie nahmen das Mandat am Freitag im Landtag an. Die Änderung soll am Samstag in Kraft treten, wie eine Sprecherin des Thüringer Landtags am Freitag in Erfurt mitteilte.

Bis zum Wechsel in den Bundestag war Hennig-Wellsow, die auch Bundeschefin der Linken ist, seit 2004 Mitglied des Thüringer Landtags, Kaufmann seit 2019. Seit 2020 war der AfD-Mann zudem Vizepräsident des Landtags. Mit dem Wechsel Kaufmanns verliert die Partei die Vizepräsidentschaft im Landtag. Sie wird nicht auf seinen Nachfolger übertragen.