Erfurt

Kabinett berät über 2G-Regelung in Thüringen

16.11.2021, 02:03 Uhr | dpa

In einer Kabinettssitzung berät die Thüringer Landesregierung darüber, in welchen Bereichen künftig nur noch geimpfte und von Covid-19 genesene Menschen Zugang haben sollen. Das Ergebnis wird Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) heute (13.00 Uhr) in einer Pressekonferenz vorstellen. Zunächst war diskutiert worden, die sogenannte 2G-Regelung unter anderem für die Gastronomie, für Beherbergungsbetriebe und den Freizeitbereich, also zum Beispiel Schwimmhallen und Saunen, einzuführen.

Für Veranstaltungen und Messen sollte es bei einer 2G-/3G-Plus-Regelung bleiben. Am Montag lenkte aber Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) ein und plädierte dafür, 2G auch für Veranstaltungen und Messen einzuführen. Bei der 3G-Plus-Variante hätten neben Geimpften und Genesenen auch Menschen mit einem negativen PCR-Test Zugang.