Erfurt

Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter

28.11.2021, 10:52 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist am Wochenende weiter in die Höhe geschnellt. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Sonntag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 878,4 (Vortag: 852,8). Das ist nach Sachsen (1205,5) bundesweit der zweithöchste Wert. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Thüringen 2202 neue Covid-19-Fälle. Neun weitere Menschen starben in Zusammenhang mit Corona.

Inzwischen weisen im Freistaat sieben Landkreise und die Stadt Gera eine Inzidenz von über 1000 aus. Mit 1486,6 ist Stand Sonntag die Corona-Ansteckungsrate landesweit im Kreis Sonneberg am höchsten. Am niedrigsten war sie im Kreis Sömmerda (205,5).