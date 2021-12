Erfurt

Gesundheitsministerin informiert über neue Corona-Regeln

14.12.2021, 03:32 Uhr | dpa

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) stellt am heutigen Dienstag (13.00 Uhr) die neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor. Nach bisherigen Plänen sollen unter anderem strengere Besucher-Grenzen für Veranstaltungen eingeführt werden, wie bereits vorab bekannt wurde. Auch müssen sich die Thüringer und Thüringerinnen zum Beispiel auf strengere Kontaktbeschränkungen einstellen, sobald bei einem Treffen eine Person dabei ist, die weder gegen das Coronavirus geimpft, noch von Covid-19 genesen ist.

Die Lockerung in 2G-plus-Bereichen für Menschen mit frischem Impfschutz gilt bereits. Menschen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben, müssen in 2G-plus-Bereichen keinen negativen Corona-Test vorzeigen. Das gilt auch für Genesene und doppelt Geimpfte, sofern die Erkrankung oder die vollständige Impfung weniger als ein halbes Jahr her sind.