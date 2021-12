Erfurt

Ab Montag gelten in Thüringen verschärfte Corona-Regeln

20.12.2021, 02:10 Uhr | dpa

In Thüringens tritt heute eine neue Corona-Verordnung mit mehreren Verschärfungen in Kraft. Damit werden vor den Feier- und Ferientagen etwa Kontaktbeschränkungen strikter. Sobald eine ungeimpfte Person an einem Treffen teilnimmt, dürfen demnach nur noch zwei Personen aus einem weiteren Haushalt unabhängig von ihrem Impfstatus dabei sein. Bisher wurden Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt.

Es gibt aber auch Erleichterungen: So entfällt etwa bei 2G Plus für Menschen mit einer Boosterimpfung oder einer noch nicht lange zurückliegenden zweiten Impfung, die Testpflicht. Die Verordnung gilt nach Angaben des Gesundheitsministeriums exakt ab 23.59 Uhr und bis einschließlich 16. Januar 2022.

Thüringen reagiere auf eine besorgniserregende Situation in den Krankenhäusern und passe die Thüringer Regeln an die neue Gesetzeslage des Bundes an. Mit Omikron könne eine gefährliche Corona-Welle auf das Land zukommen. Mit der neuen Verordnung habe man erst einmal die notwendigen Maßnahmen und Voraussetzungen im Kampf gegen das Virus und seine Varianten geschaffen. Die Menschen in Thüringen sollten sich dennoch sobald möglich impfen oder boostern lassen - und mit Blick auf Weihnachten und Silvester schon jetzt Kontakte reduzieren.