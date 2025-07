Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat französische Wünsche nach einem höheren Arbeitsanteil an dem geplanten gemeinsamen Kampfjet-Projekt FCAS (Future Combat Air System, zu Deutsch etwa: Kampfjet der Zukunft) klar zurückgewiesen. "Ich möchte, dass wir bei den Verabredungen bleiben, die wir im Hinblick auf FCAS mit Frankreich und Spanien getroffen haben", sagte Merz am Mittwochnachmittag mit Blick auf französische Wünsche, den Arbeitsanteil für das Land auf 80 Prozent zu erhöhen.

Kampfjet FCAS löst Spannungen aus

Nach den bisherigen Vereinbarungen sollen Frankreich, Deutschland und Spanien zu je einem Drittel an der Entwicklung des Nachfolgers des deutschen Eurofighter und der französischen Rafale sowie mehrerer zugehöriger Waffensysteme beteiligt werden, der 2040 auf den Markt kommen soll. In Frankreich ist Dassault Aviation federführend für das Projekt, in Deutschland Airbus und in Spanien Indra.