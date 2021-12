Erfurt

Booster-Impfung in Thüringen schon nach drei Monaten möglich

23.12.2021, 15:34 Uhr | dpa

In den 27 Thüringer Impfstellen ist ab sofort bereits drei Monate nach der zweiten Impfdosis eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus möglich. Das Land folge damit einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, teilte das Fachressort am Donnerstag in Erfurt mit.

Bislang hätten 645 908 Thüringerinnen und Thüringer eine Boosterimpfung erhalten. Dies entspreche einem Anteil an der Bevölkerung von 30,5 Prozent. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) wies darauf hin, dass ein Booster sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 schütze. Sie rief dazu auf, das Angebot zu nutzen.

Werner wandte sich mit ihrem Appell vor allem auch an die Über-60-Jährigen. In dieser Altersgruppe seien in Thüringen 83,9 Prozent der Menschen geimpft, bislang hätten aber nur 50,7 Prozent eine Booster-Impfung erhalten. "Daher werden die Impfstellen ab der zweiten Januarwoche jeden Montag Termine speziell für Seniorinnen und Senioren bereithalten", kündigte die Ministerin an.