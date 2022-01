Erfurt

Chef von Corona-Krisenstab der Bundesregierung in Thüringen

05.01.2022, 02:02 Uhr | dpa

Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt, Carsten Breuer, will sich heute über die Impfkampagne in Thüringen informieren. Dazu spricht der Generalmajor zunächst mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Anschließend steht ein Besuch in einem Impfstofflager auf dem Programm, in dem sich Breuer ein Bild von der Situation machen will.

Breuer hatte mit dem Regierungswechsel in Berlin die Leitung des neuen Corona-Krisenstabs im Kanzleramt übernommen, zu dem unter anderem auch die Psychologin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt gehört.