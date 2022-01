Erfurt

Corona-Inzidenz in Thüringen weiter gesunken

07.01.2022, 09:25 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen sinkt entgegen dem Bundestrend weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Freitag 353,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche aus. Am Donnerstag hatte der Wert bei 377,8 gelegen und am Mittwoch bei 406,0. Bundesweit stieg die Inzidenz von 285,9 am Donnerstag auf 303,4 am Freitag.

Eine besonders hohe Inzidenz im Freistaat wies das RKI für die Landeshauptstadt Erfurt (508,2) aus. Gera meldete hingegen mit 244,2 den niedrigsten Wert der Regionen in Thüringen.

Insgesamt wurden im Freistaat 1203 neue Infektionen registriert sowie 34 weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie starben in Thüringen 6037 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.