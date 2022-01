Erfurt

Thüringen fördert weiter Anwerbung ausländischer Lehrlinge

09.01.2022, 13:21 Uhr | dpa

Thüringen wird angesichts des anhaltenden Nachwuchsmangels auch in diesem Jahr die Anwerbung von Lehrlingen aus dem Ausland unterstützen. Für das entsprechende Förderprogramm sind in diesem Jahr nach jetzigem Stand eine halbe Million Euro im Haushalt eingeplant, wie das Wirtschaftsministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Von den Unternehmen seien für 2022 bereits Förderanträge für mehr als 110 Auszubildende gestellt worden, ein Teil davon sei schon bewilligt worden.

Der Freistaat unterstützt aufgrund fehlender Auszubildender seit vier Jahren Firmen dabei, ausländische Jugendliche für eine Lehre in Thüringen zu gewinnen. Gefördert werden Unternehmen aller Branchen, die einen dafür zertifizierten Dienstleister mit der Anwerbung und sprachlichen Qualifizierung potenzieller Lehrlinge im Ausland beauftragen.

Aufgrund coronabedingter Restriktionen sei es im vergangenen Jahr zu deutlichen Einschränkungen beim Sprachunterricht sowie bei den Visa-Verfahren gekommen, hieß es aus dem Ministerium. Dennoch konnten den Angaben zufolge 40 Thüringer Betriebe bei der Gewinnung von 61 ausländischen Auszubildenden unterstützt werden. Dafür seien im vergangenen Jahr rund 215.000 Euro bereitgestellt.

Die Jugendlichen kamen vorwiegend aus Vietnam und der Ukraine. Schwerpunkte der Ausbildungsberufe liegen im Hotel- und Gastgewerbe sowie Baugewerbe, in der Elektro- und Anlagentechnik, Metallverarbeitung, Ernährungswirtschaft sowie generell im Handwerk. Ziel sei, die Azubis nach Abschluss der Lehre auch in Thüringen zu halten. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) geht von einer wachsenden Nachfrage nach dem Förderprogramm aus, das deshalb auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden soll.