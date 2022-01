Erfurt

Nun weniger als 100 Covid-19-Intensivpatienten in Thüringen

25.01.2022, 11:47 Uhr | dpa

In Thüringen liegt die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten erstmals seit vielen Wochen wieder unter 100. Die Vereinigung der deutschen Intensiv- und Notfallmediziner (Divi) meldete am Dienstagvormittag 90 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. In der vergangenen Woche waren es noch mehr als 120, seit Wochenbeginn ist die Zahl deutlich gesunken.

Am Dienstag mussten laut Divi 49 Covid-19-Patienten beatmet werden. Von 643 betreibbaren Intensivbetten in Thüringen waren am Dienstag 129 frei. Der Anteil an freien Betten auf Intensivstationen ist in Thüringen mit rund 20 Prozent der bundesweit höchste.