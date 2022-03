Erfurt

Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen entfällt

16.03.2022, 11:30 Uhr | dpa

An Thüringer Grund- und Förderschulen soll die Maskenpflicht im Unterricht ab Montag wegfallen. Die Corona-Maßnahmen im Bildungsbereich sollen vorsichtig gelockert werden, wie ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums am Mittwoch sagte. Zuvor hatte der MDR über den geplanten Wegfall der Maskenpflicht berichtet. Die Corona-Tests an Schulen zweimal pro Woche sollen aber vorerst fortgeführt werden, sagte der Sprecher. Auch die Maskenpflicht im Unterricht für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse an weiterführenden Schulen soll zunächst bleiben.

Am 19. März laufen etliche Corona-Maßnahmen im Bundesinfektionsschutzgesetz aus. Thüringen will jedoch eine Übergangsregelung nutzen, um bestimmte Maßnahmen noch bis zum 2. April weiterführen zu können.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) kritisierte das Vorgehen des Bundes. Man habe sich in der Kultusministerkonferenz darauf verständigt, den Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen vorsichtig und behutsam anzugehen. "Das, was jetzt geplant ist, hat mit einem vorsichtigen und behutsamen Ausstieg nichts zu tun", sagte Holter.