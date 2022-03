Erfurt

Corona-Regeln für Vereinssport werden in Thüringen gelockert

18.03.2022, 16:35 Uhr | dpa

Thüringen lockert die Corona-Regelungen für den organisierten Sport. Von Samstag (19. März) bis zum 2. April gelten für Sporttreibende keine Zugangsbeschränkungen mehr, wie das zuständige Bildungs- und Sportministerium am Freitag mitteilte. Sportveranstaltungen müssen dann auch nicht mehr bei den Gesundheitsämtern angezeigt werden. Allerdings bleibt es in diesem Zeitraum bei der 3G-Pflicht für Zuschauer von Sportveranstaltungen in Räumen. Auch vereins- und sportartspezifische Hygienekonzepte sind weiter nötig.

Bundestag und Bundesrat hatten am Freitag trotz aktuell hoher Infektionszahlen die Abschaffung bundesweiter Corona-Auflagen beschlossen. Thüringen macht von einer Übergangsregelung Gebrauch, um Zugangsbeschränkungen wie die 3G-Regelung (Geimpft, genesen, getestet) in Innenräumen in vielen Bereichen wenigstens noch bis zum 2. April beizubehalten.