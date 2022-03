Erfurt

Thüringens Wirtschaft wächst 2021 um 2 Prozent

30.03.2022, 11:51 Uhr | dpa

Eine Frau hält Geldscheine und Münzen in der Hand. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Thüringens Wirtschaft ist im zweiten Corona-Jahr um 2 Prozent gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt und damit der Wert der in Thüringen produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen habe nach vorläufigen Berechnungen ein Volumen von 65,5 Milliarden Euro erreicht, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Damit sei der Rückgang des Jahres 2020 teilweise ausgeglichen worden. Das Wachstum in Thüringen lag damit unter der Bundesdurchschnitt von 2,9 Prozent, aber knapp über dem Durchschnitt der ostdeutschen Bundesländer von 1,9 Prozent.