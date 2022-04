Erfurt

Autobranche trifft sich in Erfurt: 100 Aussteller bei Messe

29.04.2022, 10:50 Uhr | dpa

In Zeiten hoher Inflation und gestiegener Spritpreise locken seit Freitag wieder Autoneuheiten und Tuningtrends auf das Messegelände der Landeshauptstadt. Nach einem Jahr coronabedingter Pause hat dort die 14. Automobilmesse Erfurt begonnen. Bis zum Sonntag sind 27 Automarken und mehr als 100 Aussteller vertreten. Das sind vor allem große regionale Autohändler und Dienstleister, Zulieferer und in diesem Jahr auch Motorradhändler. In den Vor-Pandemie-Jahren hatten bis zu 30.000 Menschen die Messe besucht.

Wegen anhaltender Probleme in den Lieferketten seit Beginn der Corona-Krise, verschärft durch den Ukraine-Krieg, hatte es zuletzt Produktionseinschränkungen bei den Autoherstellern gegeben. Teilweise müssen die Kunden laut Landesverband des Kfz-Gewerbes bis zu einem Jahr auf die Auslieferung bestellter Neuwagen warten.