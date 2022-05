Corona-Inzidenz in Thüringen sinkt erneut

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen in Th├╝ringen ist erneut gesunken und somit weiterhin die niedrigste aller Bundesl├Ąnder. Der Wert lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag bei 314,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, nach 336,5 am Vortag. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Th├╝ringen 1597 Neuinfizierte gemeldet. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag laut RKI bei 566,8.