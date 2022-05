Zehn Millionen Euro Auto-Unwetterschäden in Thüringen

Zehn Millionen Euro Auto-Unwettersch├Ąden in Th├╝ringen

Sturm, Hagel, Blitz und ├ťberschwemmungen haben nach Angaben der Versicherungsbranche im vergangenen Jahr Millionensch├Ąden an Autos in Th├╝ringen verursacht. Der Gesamtverband der Deutsche Versicherungswirtschaft bezifferte die Schadenssumme auf 10 Millionen Euro. Gemeldet wurden rund 3700 Einzelsch├Ąden, das waren knapp drei Sch├Ąden je 1000 kaskoversicherte Fahrzeuge. 3500 Sch├Ąden wurden durch Sturm, Hagel und Blitzschlag verursacht, 200 waren Folge von ├ťberflutungen. Damit liegt Th├╝ringen auf Platz neun der bundesweiten Naturgefahrenbilanz f├╝r Fahrzeuge.

Bundesweit kam im vergangenen Jahr eine Schadenssumme von 1,7 Milliarden Euro durch Unwetter an Autos zusammen. Das war nahezu das Doppelte eines durchschnittlichen Jahres - Ursache daf├╝r war die Unwetterserie im Juni und die Juli-Sturzflut im Ahrtal. Am st├Ąrksten von Unwettern betroffen waren die Autofahrer in Baden-W├╝rttemberg, wo rund 20 Schadensmeldungen auf 1000 kaskoversicherte Fahrzeuge kamen.