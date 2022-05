Mietervereine registrieren deutlich erhöhten Beratungsbedarf

In der Regel empfehlen die Berater, eine Anpassung der Vorauszahlungen vorzunehmen, da eine erhebliche Steigerung der Nachzahlungen zu erwarten sei. "Leider können wir nicht abschätzen, in welcher Höhe bzw. in welchem Umfang diese erfolgen werden, weshalb wir den Mitgliedern auch nur Schätzwerte nennen können", sagt Beraterin Helene Meißner. Wichtig zu wissen: Die Vermieter wie auch die Interessenvertreter der Mieter können um eine Anpassung der Vorauszahlungen nur bitten - beziehungsweise diese empfehlen.