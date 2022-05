Bauindustrie: Bitumenmangel bremst Straßenbau in Thüringen

Der Bauindustrieverband sieht angesichts eines drohenden Mangel und einer weiteren Verteuerung von Bitumen massive Probleme beim Stra├čenbau in Th├╝ringen. "Ein Lieferstopp von russischem ├ľl an die PCK-Raffinerie in Schwedt wird schnell sichtbare Folgen f├╝r den Stra├čenbau in Th├╝ringen haben", erkl├Ąrte der Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer des Bauindustrieverbandes Hessen-Th├╝ringen, Burkhard Siebert, am Donnerstag. Die Raffinerie in Schwedt produziere ein Drittel des in Deutschland f├╝r den Stra├čenbau ben├Âtigten Bitumens von 1,3 Millionen Tonnen.