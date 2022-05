Am Tag nach Himmelfahrt Brückentag in Thüringer Finanzämtern

Am Tag nach Himmelfahrt Br├╝ckentag in Th├╝ringer Finanz├Ąmtern

Am Tag nach Himmelfahrt legen alle Th├╝ringer Finanz├Ąmter einen Br├╝ckentag ein und bleiben geschlossen. Wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ├ämter am 27. Mai weder telefonisch noch pers├Ânlich erreichbar. Steuererkl├Ąrungen oder sonstige Schreiben k├Ânnten aber wie ├╝blich in die Hausbriefk├Ąsten eingeworfen werden.