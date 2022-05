Thüringen lockert FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern

Th├╝ringen lockert FFP2-Maskenpflicht in Krankenh├Ąusern

Besucher in Th├╝ringer Pflegeeinrichtungen oder Krankenh├Ąusern m├╝ssen bald keine FFP2-Masken mehr tragen. Von Samstag an sollen hier auch einfache OP-Masken ausreichen, wie aus einem Entwurf f├╝r die kommende Corona-Landesverordnung hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das gilt demnach auch f├╝r Reha-Einrichtungen, Tageskliniken oder Dialyse-Einrichtungen. Zuvor hatte die "Th├╝ringer Allgemeine" berichtet.

Dem Entwurf zufolge soll die Maskenpflicht in ├Âffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen weiter gelten. Auch hier reicht eine OP-Maske. Die bisher geltenden Testpflichten f├╝r den Zutritt in Gesundheitseinrichtungen bleiben demnach bestehen. Die neue Verordnung soll bis zum 24. Juni in Kraft sein.