Empfehlung für Kinderimpfung: KVT rechnet mit wenig Ansturm

Erfurt Empfehlung f├╝r Kinderimpfung: KVT rechnet mit wenig Ansturm Von dpa 24.05.2022 - 16:10 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein M├Ądchen bekommt nach der Corona-Schutzimpfung ein Pflaster mit Marienk├Ąfern. (Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Nach der Stiko-Empfehlung f├╝r Corona-Impfungen f├╝r gesunde Kinder zwischen f├╝nf und elf Jahren rechnet die Kassen├Ąrztliche Vereinigung in Th├╝ringen (KVT) nicht mit deutlich mehr Impfungen in der Altersgruppe. Es werde sicherlich das ein oder andere Kind noch geimpft werden, insgesamt gehe er aber nur von einer leicht erh├Âhten Nachfrage aus, sagte ein KVT-Sprecher am Dienstag. Das generelle Impfinteresse habe in den vergangenen Wochen stark abgenommen.

In Th├╝ringen haben derzeit 11,3 Prozent der Kinder zwischen f├╝nf und elf Jahren mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Das ist eine der niedrigsten Quoten bundesweit. Am h├Âchsten liegt sie laut Robert Koch-Institut mit 30,5 Prozent in Schleswig-Holstein.

Die St├Ąndige Impfkommission (Stiko) empfiehlt in ihrer aktuellen Einsch├Ątzung nun auch gesunden Kindern zwischen f├╝nf und elf Jahren eine Corona-Impfung. Sie sollen im Unterschied zum Impfschema bei anderen Gruppen aber zun├Ąchst nur eine mRNA-Impfstoffdosis bekommen, hie├č es in einer Mitteilung des Gremiums am Dienstag. Bislang war die Impfung nur f├╝r Kinder mit Vorerkrankung oder Menschen mit hohem Corona-Risiko im Umfeld empfohlen worden.