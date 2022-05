Polizei: Ruhiger Auftakt des Himmelfahrtstages in Thüringen

Polizei: Ruhiger Auftakt des Himmelfahrtstages in Th├╝ringen

Th├╝ringen ist ruhig in den Himmelfahrtstag gestartet. Am Donnerstagvormittag gab es nach Angaben der Polizei noch keine Eins├Ątze, die von ├╝berm├Ą├čig Feiernden ausgel├Âst wurden. Insgesamt sei es bisher ruhiger als in den Vorjahren, sagte ein Sprecher. Die Landespolizei hatte zus├Ątzliche Einsatzkr├Ąfte f├╝r Kontrollen angek├╝ndigt, um f├╝r einen m├Âglichst friedlichen Feier- und Vatertag zu sorgen.