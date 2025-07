Ich darf Sie beruhigen: Haben wir. Google aber leider nicht. Im Gegenteil: Google hat mehr als nur eine digitale Schraube locker. Der steinreiche Digitalkonzern ist unfähig, seinen E-Mail-Kunden eine anständige Kommunikation zu ermöglichen. Er treibt Schindluder mit den Konten seiner Nutzer, beschädigt dabei das Renommee von Qualitätsmedien und ignoriert jeden Versuch, das Problem zu lösen.

Was ist geschehen? Google hat seine KI-gestützte Übersetzungsfunktion "Translate" im Gmail-Dienst ausgerollt. Sie führt dazu, dass in den E-Mails der Nutzer deutsche Texte absurderweise erneut ins Deutsche "übersetzt" werden – wobei die miserable Google-Technologie fehlerhafte Ergebnisse halluziniert. Dabei werden Grammatik- und Rechtschreibfehler eingebaut, in vielen Fällen auch Texte grob sinnentstellt. So verwandelt Google beispielsweise den Begriff "israelische Regierung" in "russische Regierung", was Tagesanbruch-Texte natürlich massiv kompromittiert. Jeden Kontaktversuch meiner Technikkollegen, die das Problem lösen wollen, hat Google ignoriert.

Es bleiben also nur zwei Lösungen: Falls Sie den Tagesanbruch unverfälscht lesen möchten, schalten Sie die Übersetzungsfunktion in Ihrem Browser aus. Oder noch besser: Wechseln Sie zu einem seriösen E-Mail-Anbieter. Es gibt ja genügend, auch von t-online.

Koalitionäre reden Tacheles

Koalitionsausschüsse, die bis spät in die Nacht gehen, werde man von ihm nicht sehen, hat Kanzler Friedrich Merz in Abgrenzung zu den berüchtigten Marathonsitzungen der Ampel angekündigt. Zudem lobt er gern das "ausgesprochen gute Miteinander" in seiner Regierungsmannschaft. Wenn heute die Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammenkommen, werden diese Aussagen dem Praxistest unterzogen. Es hat sich nämlich allerhand Konfliktpotenzial angestaut bei den schwarz-roten Partnern.

Da ist zum einen der Streit über die Stromsteuer, deren avisierte Senkung für alle Betriebe und Bürger mehrere Milliarden Euro kosten würde – weshalb Finanzminister Lars Klingbeil in seinem Haushaltsentwurf die Priorität auf das produzierende Gewerbe gelegt und private Verbraucher weitgehend ausgenommen hat. Kritik daran kam auch aus der Union. Zum anderen stehen die Kosten des Bürgergelds auf der Tagesordnung. Während Unionsfraktionschef Jens Spahn dort Einsparpotenziale sieht, will SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas keinen sozialen Kahlschlag verantworten. Viel Gesprächsstoff also bis zur 19-Uhr-Zielmarke – die hatten die Parteispitzen bei ihrem ersten Koalitionsausschuss minutiös eingehalten.

Polen reagiert