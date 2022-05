Gewitter und Starkregen in Thüringen erwartet

Die Menschen in Th├╝ringen m├╝ssen sich auf vereinzelte Gewitter am Dienstagabend einstellen. Auch Starkregen und Windb├Âen werden erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Morgen bleibe zun├Ąchst gering bew├Âlkt und trocken. Im Laufe des Tages kommt Quellbew├Âlkung auf, am Nachmittag gibt es Schauer. Regen und Gewitter ziehen sich bis in die Nacht zum Mittwoch. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad, in den h├Âheren Lagen auf 11 bis 16 Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen acht und vier Grad.