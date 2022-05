Servicestellen in Finanzämtern werden dauerhaft geschlossen

Die bisherigen Servicestellen in Th├╝ringens Finanz├Ąmtern werden am 7. Juni f├╝r immer geschlossen. An ihre Stelle treten dann Telefonauskunftsstellen, wie das Finanzministerium am Dienstag in Erfurt mitteilte. Man habe in den vergangenen beiden Jahren w├Ąhrend der Corona-Pandemie gute Erfahrungen mit den Servicenummern gemacht, die intensiv genutzt worden seien.