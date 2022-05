Innenminister: Zahlungen an die Kommunen steigen 2023

Th├╝ringens Kommunen bekommen im kommenden Jahr rund 150 Millionen Euro mehr aus der Landeskasse. Das k├╝ndigte Innenminister Georg Maier (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt an. Das Land beteilige St├Ądte, Gemeinden und Kreise an seinen prognostizierten Steuermehreinnahmen mit etwa 115 Millionen Euro. Zudem w├╝rden die Zahlungen f├╝r bestimmte Sozialausgaben wie die Jugendhilfe, die nach Gutachten bisher zu niedrig bemessen waren, um rund 35 Millionen Euro angehoben.