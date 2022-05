Internationaler Kindertag: Mehr Leistungen für Kinder

Anl├Ąsslich des Internationalen Kindertags am 1. Juni haben Politikerinnen und Politiker von Gr├╝nen und SPD mehr Leistungen f├╝r Kinder gefordert. "Allein in Th├╝ringen wachsen mindestens 40.000 Kinder und Jugendliche in Armut auf", kritisierte Ann-Sophie Bohm, Landessprecherin der Gr├╝nen Th├╝ringen, laut einer Mitteilung der Partei vom Dienstag. Deshalb m├╝sse die Kindergrundsicherung m├Âglichst schnell kommen.