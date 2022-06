Fahrgastverband ist zum 9-Euro-Ticket-Start skeptisch

Nutzen kann den IC hingegen, wer ein Abo beim Verkehrsverbund Mittelth├╝ringen (VMT) hat, sagte Gesch├Ąftsf├╝hrer Christoph Heuing. Dieses werde in ein 9-Euro-Ticket umgewandelt. Auch, wer jetzt ein neues Abo abschlie├če, k├Ânne auf der Strecke IC fahren. In den ersten drei Monaten koste dieses ebenfalls nur neun Euro .

Das Verkehrsministerium will im Notfall die Zugkapazit├Ąten erh├Âhen. "W├Ąhrend der G├╝ltigkeitsdauer des 9-Euro-Tickets wird die Situation beobachtet und je nach Bedarf und Verf├╝gbarkeit die Kapazit├Ąten mit zus├Ątzlichen Waggons erh├Âht", hie├č es. Dabei liege der Fokus der Kapazit├Ątserweiterung vor allem auf den Werktagen. An den bevorstehenden Pfingsttagen k├Ânne es allerdings zu stark erh├Âhtem Fahrgastaufkommen und dadurch zu Kapazit├Ątsengp├Ąssen kommen.

Die Kapazit├Ąten kurzfristig nach oben zu schrauben, ist nach Angaben des Gesch├Ąftsf├╝hrers des Verkehrsverbundes Mittelth├╝ringen (VMT), Christoph Heuing, aber nicht m├Âglich. Dazu fehle es sowohl an Fahrzeugen, als auch an Personal, sagte er. "Das eigentliche Problem ist, dass der Nahverkehr in den letzten Jahren nicht in die Lage versetzt worden ist, wirklich f├╝r die Menschen da zu sein."