Essen

Gleisarbeiter wird am Essener Hauptbahnhof von Zug erfasst

15.03.2021, 07:02 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein Gleisarbeiter ist am Essener Hauptbahnhof von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der Mann hatte auf den Gleisen gearbeitet, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Wie es zu dem Unfall in der Nacht zu Montag kam, sei laut Polizei noch unklar. Es werde ermittelt, hieß es. Der Hauptbahnhof war für mehrere Stunden gesperrt, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte. Die Züge wurden umgeleitet.