Essen

Wechselhaftes Wetter in NRW: Einzelne Gewitter möglich

26.07.2021, 08:08 Uhr | dpa

Die neue Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit sommerlichen Temperaturen und einem Mix aus Sonne, Schauern und einzelnen Gewittern. Der Montag beginnt zunächst heiter und sonnig. Am Nachmittag kann es punktuell im ganzen Land erneut Starkregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. "Vereinzelte Gewitter können im schlimmsten Fall den ein oder anderen Keller voll laufen lassen", sagte der Meteorologe. Die Wetterlage sei aber nicht mit den Unwettern der letzten Wochen vergleichbar: "Mit Katastropheneinsätze rechne ich nicht." Die Höchsttemperaturen erreichen je nach Sonnenschein zwischen 23 und 27 Grad.

In der Nacht ziehen die Gewitter laut DWD-Vorhersage zunächst ab. Der Dienstag beginnt dann trocknen und mit teils sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Tages sollen Wolken, Gewitter und einzelne Schauer folgen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad, im höheren Bergland erreichen sie maximal 20 Grad.

Die Nacht zu Mittwoch soll wechselnd bewölkt werden. Die Schauer und Gewitter klingen zunächst ab. In der zweiten Nachthälfte können aus Westen neue schauerartige Niederschläge aufziehen.