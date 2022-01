A40 kurzzeitig gesperrt

Weltkriegsbombe in Essen erfolgreich entschärft

20.01.2022, 07:47 Uhr | t-online, nhe

Bombenfund in Essen: Ein amerikanischer Blindgänger im Südviertel hat am Mittwoch zu massiven Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr gesorgt. Am Abend wurde er dann entschärft.

Im Essener Südviertel ist am Mittwochmittag bei Bauarbeiten ein Blindgänger entdeckt worden. Nach Angaben der Stadt wurde die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe an der Sachsenstraße in Höhe der Hausnummer 27 gefunden. Hunderte Menschen mussten evakuiert werden. Am Abend teilte die Stadt mit, dass der Blindgänger erfolgreich entschärft wurde.

Der Sperrkreis: Innerhalb von 250 Metern um die Bombe mussten Anwohner ihre Häuser verlassen. (Quelle: Stadt Essen)



Dafür mussten zuvor alle Gebäude in einem Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Im Umkreis von 250 bis 500 Metern mussten sich Anwohnende in den Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt waren.

Wie die "WAZ" berichtet, hatte die Polizei bereits vor der finalen Bestätigung zur Bombe Sofortmaßnahmen eingeleitet. Demnach sei die mutmaßliche Bombe von einem Baggerfahrer "massiv bewegt" worden.

Bombenfund in Essen: A40 musste gesperrt werden

Nach Angaben der Stadt musste im Rahmen der Entschärfung auch die Autobahn 40 gesperrt werden. Dies betraf den Bereich zwischen den Anschlussstellen Essen-Holsterhausen und Essen-Huttrop.



Die Stadt verwies zudem darauf, dass mit Behinderungen im ÖPNV gerechnet werden musste.

Aufgrund der Nähe des Fundortes zum Hauptbahnhof gab es auch Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Während der Entschärfung durften keine Züge im Sperrbereich fahren.