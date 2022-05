Meistens brannte den Angaben zufolge Unrat in MĂŒllcontainern oder SperrmĂŒll . Gegen 2.18 Uhr wurde die Feuerwehr etwa zur Bunsenstraße gerufen. Mehrere GroßmĂŒlltonnen standen in Flammen. Das Feuer schlug nicht auf das Wohnhaus ĂŒber. In der nahegelegenen Sybelstraße brannten kurze Zeit spĂ€ter – gegen 2.35 Uhr – zwei Pkw.

Feuer in Essen: Zwei Personen im Krankenhaus

Auch in einem Mehrfamilienhaus in der Rankestraße brannte es. Die Feuerwehr wurde gegen 2.54 Uhr alarmiert. "Aus einem Keller drang Rauch in den Treppenraum und versperrte den Bewohnern den Fluchtweg", so die Feuerwehr am frĂŒhen Morgen. Die EinsatzkrĂ€fte mussten Bewohner ĂŒber eine Drehleiter aus dem GebĂ€ude retten.