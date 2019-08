Zeugen gesucht

Unbekannte klauen 66-Jährigem in Hagen Rollator

27.08.2019, 09:49 Uhr | t-online.de

Ein alter Mann läuft mit einem Rollator: Einem 66-Jährigen aus Hagen wurde so ein Rollator geklaut. (Quelle: Florian Gärtner/photothek/imago images)

Am frühen Montagabend haben Unbekannte einen Rollator vor einer Haustür entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Hagen haben Unbekannte am frühen Montagabend einen Rollator geklaut. Das Gerät stand vor der Haustür eines gehbehinderten 66-Jährigen. Dieser nutzt den Rollator, um sich innerhalb seiner Wohnung in der Helmholzstraße fortzubewegen.



Zum Tatzeitpunkt, zwischen 17 und 18.30 Uhr, war der 66-Jährige unterwegs und nutzte dafür seinen elektrischen Rollstuhl. Seinen Rollator ließ er deshalb vor der Haustür auf einer Grünfläche stehen.







Als er wieder zurückkam, stellte er den Verlust fest und meldete den geklauten Rollator bei der Polizei. Dieser hat einen Wert von 200 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.