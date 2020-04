Streit zwischen Jugendlichen

18-Jähriger nach Messerstich schwer verletzt

01.04.2020, 12:45 Uhr | t-online.de

In Hagen ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Ein junger Mann wurde dabei schwer verletzt.

In Hagen haben die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei Ermittlungen gegen sieben männlichen Personen aufgenommen, nachdem ein Streit einer Gruppe Jugendlicher eskaliert war. Das teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen sieben Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren an der Rathausstraße aus einem Auto gestiegen sein und drei Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren attackiert haben.

Als es zu einem Handgemenge kam, wurde ein 18-Jähriger durch eine Gasdruckpistole im Gesicht und einen Messerstich in den Oberkörper verletzt. Seine Verletzungen waren so schwer, dass der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden musste und zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte.

Die sieben Angreifer seien in dem Pkw geflüchtet, konnten aber durch Fahndungsmaßnahmen und Aussagen von Zeugen gefasst werden, teilte die Polizei weiter mit. Sie wurden vorläufig festgenommen.