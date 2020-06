Mutiges Eingreifen

Hausbewohner fesselt Einbrecher mit dessen Gürtel

12.06.2020, 13:52 Uhr | t-online.de

Ein 46-Jähriger hat mit seinem beherzten Eingreifen einen Dieb dingfest machen können. Denn als der Einbrecher nach seiner Entdeckung fliehen wollte, nahm der Mann die Verfolgung auf.

Damit hatte der Einbrecher, der am Donnerstag in ein Haus in Hagen eingestiegen ist, sicher nicht gerechnet. Denn der Vorfall endete für den 32-Jährigen gefesselt im Hinterhof des Einfamilienhauses, in das er eingebrochen war.

Das Ehepaar hielt sich demnach am Donnerstagmittag in seinem Haus auf, als die 40-Jährige Bewohnerin nach oben in das zweite Obergeschoss gehen wollte. Dort entdeckte sie plötzlich eine Person, die offensichtlich bereits mehrere Schränke und auch den Schreibtisch durchwühlt hatte.

Die Frau rief ihren Mann um Hilfe, der laut Polizeimitteilung die Verfolgung aufnahm und den Dieb tatsächlich im Hinterhof des Hauses überrumpeln konnte. Mit seinem eigenen Gürtel, den der 46-jährige Hausbewohner dem Dieb um die Beine schlang, wurde der Einbrecher gefesselt, bis die Polizei eintraf.

Der Mann wurde festgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt. Wie der Mann in das Haus gelangen konnte, war zunächst unklar.