Zahlen mehr als verdoppelt

Corona-Fälle in Hagen sprunghaft gestiegen

16.06.2020, 11:20 Uhr | t-online.de

Zwei Corona-Testampullen (Symbolbild): In Hagen hat es einen deutlichen Anstieg der Corona-Fälle gegeben. (Quelle: Simon/imago images)

Nachdem sich die Coronavirus-Fälle in Hagen auf ein niedriges einstelliges Niveau eingependelt hatten, haben sich die Zahlen plötzlich stark erhöht. Das Gesundheitsamt rät deswegen weiter zur Vorsicht.

Erst vor ein paar Tagen hatte das Gesundheitsamt in Hagen gemahnt, weiter auf die Corona-Regeln zu achten und sich an die Hygienemaßnahmen zu halten. Zwar würde sich die Verbreitung des Coronavirus verlangsamen, überstanden sei die Pandemie jedoch keineswegs.

Das bestätigt sich nun an den neuen Zahlen, die die Stadt herausgegeben hat. Denn über das Wochenende gab es auffällig viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Lag die Zahl am Freitag vergangener Woche noch bei vier aktiven Fällen, stieg sie zwei Tage später sprunghaft auf 14 an.



Am Montag kamen dann zwei weitere hinzu, sodass es nun 16 aktive Fälle gibt. Am Dienstag ist diese Zahl dann gleich geblieben. Wie die "WAZ" berichtet, würde es sich bei den Fällen teilweise um Ansteckungen innerhalb von Familien handeln, begründet eine Stadtsprecherin den Anstieg. Es habe aber auch Einzelansteckungen gegeben.



Im Zuge der erneuten Fälle hat das Gesundheitsamt deswegen "ausdrücklich" dazu aufgerufen, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In Hagen gibt es seit Beginn der Pandemie insgesamt 346 Fälle. 317 gelten als Genesen, 13 sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.