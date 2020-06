Mitarbeiterin bedroht

Angestellter verprügelt Chef mithilfe von Schlägertrupp

17.06.2020, 11:37 Uhr | t-online.de

Blaulicht auf einem Polizeiauto (Symbolbild): In Hagen ist ein Streit zwischen einem Angestellten und einem Chef in eine Prügelei ausgeartet. (Quelle: Videomanufaktur/imago images)

Ein Streit in einem Büro in Hagen ist derart eskaliert, dass der 48-jährige Chef verletzt wurde. Ein Angestellter verprügelte ihn mithilfe mehrerer Männer und flüchtete danach.

Der 48-jährige Inhaber eines Büro in Hagen ist bei einer Auseinandersetzung mit einem seiner Angestellten verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet der Chef mit einem 22-Jährigen am Dienstagnachmittag in dem Büro in der Rathausstraße in Streit.

Der 22-Jährige verließ danach das Büro, kehrte aber schon eine halbe Stunde später mit drei Männern zurück. Die Gruppe soll dann auf den 48-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Einer 29-jährigen Angestellten des Büros soll gedroht worden sein.

Nach der Prügel stiegen die Männer in ein Auto und flüchteten. Der 48-jährige Inhaber des Büros wurde nur leicht verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu dem Hintergrund der Auseinandersetzung.