Spürhund im Einsatz

20-jähriger Hagener versteckt Drogen in Regenrinne

19.06.2020, 10:52 Uhr | t-online.de

Bei einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in Hagen sind Beamte auf ein Drogenversteck gestoßen. Ein 20-Jähriger wurde festgenommen. Auch ein Drogenspürhund kam zum Einsatz.

Ein Einsatz der Polizei Hagen endete für einen 20-Jährigen in der Nacht zu Freitag mit einer Festnahme. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte einer Streifenwagenbesetzung in eine Wohnung in der Rembergstraße gerufen worden, weil sich dort zwei 20-Jährige lautstark stritten.

In der Wohnung hätten die Polizisten dann einen deutlichen Cannabisgeruch bemerkt, hieß es weiter. Kurz darauf fanden sie in einer Regenrinne an einem Fenster ein Versteck mit Drogen. Ein Rauschgiftspürhund der Polizei konnte weitere Verstecke in der Wohnung erschnüffeln. Zusätzlich fanden die Beamten eine Feinwaage sowie Bargeld.



Der 20-jährige Mieter der Wohnung wurde festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt, so die Polizei.