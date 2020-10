Keine Feier wegen Corona

SV Haspe 70 hat 50-jähriges Jubiläum

26.10.2020, 15:01 Uhr | t-online

Leere Sporthalle in Corona Zeiten (Symbolbild): Die Jubiläumsfeier des SV Haspe 70 musste Corona-bedingt ausfallen. (Quelle: Waldmüller/imago images)

Vor 50 Jahren wurde der SV 1970 Blau-Gelb Hagen-Haspe gegründet. Das Jubiläum wollten die 340 Mitglieder gemeinsam feiern. Wegen der Corona-Pandemie war das allerdings nicht möglich.

Am Sonntag war das 50. Jubiläum des SV Haspe 70 in Hagen. Für die Mitglieder eigentlich ein Grund zu Feiern — der geplante Festakt und das Kinderfest mussten allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen. In Absprache mit dem Ordnungsamt und dem Bezirksbürgermeister trafen sich nur der Vorstand und einige Mitglieder der Interessengemeinschaft der Hasper Vereine vor dem Torhaus. Die kleine Versammlung konnte spontan einen "kleinen Schluck" auf das Jubiläum nehmen, wie der Verein auf Facebook mitteilte.

Damit das Fest nicht komplett ausfallen muss, wurden die Feierlichkeiten verschoben. Am 29. Mai. 2021 wollen die Vereinsvertreter erneut zu einem nachträglichen Jubiläum einladen.