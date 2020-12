Drei Verdächtige

Polizeihund entdeckt mutmaßlichen Einbrecher in Kinderzelt

21.12.2020, 10:06 Uhr | dpa

Ein Polizeihund hat in Hagen vor einem Kinderzelt angeschlagen und einen mutmaßlichen Einbrecher enttarnt. Dieser soll mit zwei Kumpanen in ein Firmengebäude eingestiegen sein.

In einem Kinderzelt hat ein mutmaßlicher Einbrecher in Hagen Schutz vor der Polizei gesucht. Die Beamten waren Sonntagnacht zu einem Firmengebäude gerufen worden, weil durch die Fenster immer wieder ein Lichtschein zu sehen war. Mit einem Diensthund durchsuchten sie das Gebäude, wie die Polizei am Montag berichtete. In einem Büro hätten die Polizisten einen aufgebrochenen und durchwühlten Schreibtisch entdeckt. An einem Tresor seien Hebelspuren zu sehen gewesen.

Schließlich habe der Schäferhund vor einem kleinen Spielzelt für Kinder angeschlagen. Als die Beamten das Zelt zur Seite gesetzt hätten, sei der Mann zum Vorschein gekommen. Der 51-Jährige habe sich plötzlich bewegt und sei vom Hund in die Hand gebissen und leicht verletzt worden. Fast zeitgleich konnten die Beamten zwei mutmaßliche Kumpanen des Mannes stellen. Alle drei wurden vorläufig festgenommen.