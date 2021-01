Verwunderung bei Polizei

Dieb in Hagen lässt bei Flucht aus Supermarkt seinen Ausweis zurück

14.01.2021, 11:12 Uhr

Personalausweise liegen auf einem Reisepass (Symbolbild): In Hagen hat ein Dieb seinen Ausweis zurückgelassen. (Quelle: Eibner/imago images)

Diesen Dieb zu finden war für die ermittelnden Beamten wohl nicht besonders schwer. Denn ein Mann hatte in Hagen versucht zu stehlen, hinterließ bei seiner Flucht aber seinen Personalausweis.

In Hagen hat am Mittwoch ein 41-Jähriger in einem Supermarkt Bier stehlen wollen. Als er von Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er zwei Dosen des Getränks mitgehen lassen wollte, alarmierten diese einen Mitarbeiter.



Dieser soll den Dieb dann, als er ohne zu Bezahlen mit dem Bier den Laden verlassen wollte, angesprochen haben. Daraufhin soll der Mann dem Mitarbeiter das Bier ausgehändigt haben – gemeinsam mit seinem Personalausweis. Daraufhin flüchtete er.

Eine Polizeistreife suchte den Mann an seiner Wohnanschrift auf, wo er den Diebstahl laut Bericht jedoch abgestritten haben soll. Nun ermittelt die Kripo und den Mann erwartet wohl eine Anzeige.