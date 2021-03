Tatverdächtiger festgenommen

68-Jähriger tot in Hagen aufgefunden

29.03.2021, 11:11 Uhr | t-online

Ermittlungen in Hagen: Am Sonntag wurde die Leiche eines 68-Jährigen gefunden. Verdächtigt wird der Nachbar des Opfers.

In Hagen-Haspe ist am Sonntag die Leiche eines 68-Jährigen in einer Werkstatt gefunden worden. Laut Polizei war der Mann bereits mittags von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Von einer Streifenbesatzung konnte er an seiner Anschrift in der Vogelsanger Straße nicht aufgefunden werden.

Daher durchsuchten die Beamten die nähere Umgebung und fanden den Leichnam in einer Werkstatt. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche des 68-Jährigen soll nun obduziert werden.

Als Tatverdächtigen haben die Ermittler gegen 16 Uhr einen 50-jährigen Nachbarn des Opfers vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Hagen haben die Ermittlungen zur Tat und zu den Hintergründen aufgenommen.