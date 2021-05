Anzeige wegen Urkundenfälschung

Polizei erwischt Mann mit gefälschtem Führerschein

12.05.2021, 08:53 Uhr | dpa

Eine Polizistin hält eine rote Winkerkelle in die Höhe (Symbolbild): Der Mann wollte die Beamten von der Echtheit des Führerscheins überzeugen. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)

Eine Folie auf dem Führerschein hat Beamte bei einer Kontrolle in Hagen verwundert. Der Besitzer gab an, noch nie Probleme mit diesem Führerschein gehabt zu haben. Allerdings stellte er sich als Fälschung heraus.

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Hagen einen Mann mit gefälschtem Führerschein erwischt. Auf dem Dokument, das der 43-Jährige der Polizei am Dienstag überreichte, war eine Folie aufgeklebt, die den Beamten merkwürdig vorkam, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Das Dokument stellte sich demnach als Fälschung heraus. Der Mann gab an, dass er den ausländischen Führerschein schon viele Jahre habe und noch nie Probleme damit gehabt hatte. Es könnte sich seiner Ansicht nach daher nicht um eine Fälschung handeln.



Ein Polizeisprecher erklärte, dass die Beamten mit einem sogenannten Dokumentenprüfgerät auch die Echtheit internationaler Dokumente nachweisen können. Das gefälschte Papier wurde sichergestellt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.