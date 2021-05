Hochansteckende Variante

Brasilianische Corona-Mutation in Hagen entdeckt

20.05.2021, 14:05 Uhr | t-online, to

In Hagen ist erstmals die brasilianische Variante des Coronavirus aufgetaucht. Außerdem sind zwei weitere Hagener an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Das vermeldete die Stadt am Donnerstag.

In Hagen wurde ein Fall der brasilianischen Variante des Coronavirus entdeckt. Das vermeldete die Stadt Hagen am Donnerstag auf ihrer Website. Bislang ist nicht bekannt, wie die Coronavariante B.1.1.28.1 ihren Weg nach Südwestfalen fand. Der Fall wurde entdeckt, weil das Hagener Gesundheitsamt alle positiven Testergebnisse mit erhöhter Virenlast mit einer variantenspezifischen PCR-Testung auf Mutationen überprüfen lässt. Bisher wurde die brasilianische Variante nur vereinzelt in Deutschland nachgewiesen.

Weitere Todesfälle in Hagen

Außerdem teilte die Stadt mit, dass zwei weitere Hagener an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben sind. Insgesamt weisen aktuell 668 Bürgerinnen und Bürger ein positives Testergebnis auf.



Zusätzlich sind bereits 10.980 Personen wieder genesen und 185 Menschen am Coronavirus verstorben.