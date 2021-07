Friedlicher Autokorso

10.000 italienische Fans feiern den Titel in Hagen

12.07.2021, 07:51 Uhr | t-online

Nach dem entscheidenden Elfmeter gab es auch in Hagen kein Halten mehr. 10.000 Fans der italienischen Mannschaft feierten den EM-Titel auf den Straßen bis in die frühen Morgenstunden.

Nach dem gewonnenen EM-Finale gegen England haben am Sonntagabend tausende Fans der italienischen Fußball-Nationalmannschaft in Hagen den Titel gefeiert. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich die ersten Personen gegen 23.30 Uhr am Berliner Platz. Dann bildete sich ein Autokorso mit rund 400 Autos zwischen der Einmündung Graf-von-Galen-Ring/Am Hauptbahnhof.

Den Fahrzeugen jubelten zu Spitzenzeiten rund 10.000 Menschen vom Straßenrand zu. Die Polizei sperrte den Graf-von-Galen-Ring im Bereich des ZOB für rund 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen. Gegen 1.30 Uhr wurde der Autokorso beendet, manche Fans feierten noch bis um etwa 2 Uhr.

Laut Polizei verliefen die Feierlichkeiten friedlich. Es gab zwei Anzeigen wegen der Verwendung von Pyrotechnik, Ein Mann wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Gewahrsam genommen.