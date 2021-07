Auf die Straße gelaufen

Dreijähriger von Auto angefahren

31.07.2021, 11:45 Uhr | t-online

Ein Rettungswagen bei der Fahrt (Symbolbild): Der Junge musste in einem Krankenhaus behandelt werden. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Hagen hat sich ein Autounfall ereignet, bei dem ein kleiner Junge verletzt wurde. Er muss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem Unfall in Hagen hat ein Auto einen dreijährigen Jungen erfasst. Der Junge war nach Angaben der Polizei mit seiner Mutter auf der Lange Straße in Wehringhausen unterwegs. Als er auf der anderen Straßenseite seine Mutter entdeckte, lief er zwischen den parkenden Fahrzeugen auf die Straße.

Ein 82-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an. Er wurde so schwer verletzt, dass er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.